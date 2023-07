Woeste finish van Timo Kielich levert hem zege én leiderstrui op in Ronde van Wallonië

In 2019 werd Timo Kielich Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften, maar door blessures kwam de crosscarrière van de Limburger nooit echt van de grond.

Op de weg lijkt Kielich wel een mooie toekomst te hebben, met ereplaatsen in het Circuit de Wallonie (3e), Antwerp Port Epic (2e) en 2 zeges in de Ronde van Opper-Oostenrijk.

Maar in de Ronde van Wallonië bewijst Kielich dat hij ook tegen de grote jongens kan winnen. Na ereplaatsen in de eerste 2 ritten kreeg hij in Mont-Saint-Guibert een finale op zijn maat.

Alpecin-Deceuninck geloofde ook voluit in de kansen van zijn kopman, die in de hellende finale een gat sloeg dat Florian Sénéchal niet meer dichtkreeg. Arnaud De Lie sprintte nog naar de 4e plaats, maar dat volstond niet om zijn leiderstrui te behouden.



Morgen staat er een tijdrit van maar liefst 32,7 kilometer op het programma in Bergen. Ongetwijfeld een kolfje naar de hand van Filippo Ganna.