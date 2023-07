Arnaud De Lie is weer helemaal terug: hij wint vlot de massasprint in de Ronde van Wallonië

Arnaud De Lie was erop gebrand om in zijn Wallonië hoge toppen te scheren, maar de gevaarlijke finale van gisteren liet hij toch maar aan zich voorbijgaan.



Dan was de rit naar Walcourt meer op zijn bonkige lijf geschreven. Een kopgroep met heel wat Belgen was bij voorbaat ten dode opgeschreven, want de sprintersploegen waren hongerig.



Bij Lidl-Trek hadden ze veel vertrouwen in Thibau Nys, maar in de laatste kilometer viel er niet veel te beginnen tegen de krachtsexplosie van de "Stier van Lescheret", die tijd genoeg had om zijn hoorntjes te tonen aan de finish.



Met Nys en ook nog Timo Kielich was het voltallige podium Belgisch. Filippo Ganna, de winnaar van gisteren, staat in het klassement naast De Lie, maar de Belg mag morgen wel in de rode leiderstrui starten.