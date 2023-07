Filippo Ganna wint de openingsrit in de Ronde van Wallonië ... in de sprint!

De openingsrit van de Ronde van Wallonië is de 25e profzege uit de carrière van Filippo Ganna. Slechts 3 zeges daarvan waren geen tijdrit: een bergrit in de Giro van 2020 en een solo in de Ster van Bessèges een jaar later.



Nu bewijst de 26-jarige Ganna dat hij ook de snelheid heeft om het in een groepje af te maken, zelfs in een vrij grote groep.

De finale van de etappe tussen Hoei en Hamoir was verraderlijk, met enkele hellingen die het kaf van het koren moesten scheiden en vervolgens een dalende lijn richting de finish.



Arnaud De Lie had in eigen streek graag meegesprint om de zege, maar hij is duidelijk nog niet helemaal de oude na zijn zware valpartij in de Vierdaagse van Duinkerke. Ook Thibau Nys was een opmerkelijke afwezige in de slotfase.



Bij Ineos leken ze de kaart van de snelle Elia Viviani te trekken, maar op de laatste hellende strook trok Ganna doodleuk zelf door tot op de finish. Davide Ballerini einigde op een fietslengte achterstand, Arne Marit was derde.