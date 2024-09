Antonio Tiberi onttroont Mathieu van der Poel na tactisch steekspel in Luxemburg, David Gaudu wint slotrit

David Gaudu (Groupama-FDJ) heeft zondag de slotetappe van de Ronde van Luxemburg (2.Pro) gewonnen. In een tactische slotrit kon Mathieu van der Poel zijn leiderstrui niet behouden, Antonio Tiberi was de lachende vijfde hond.

Want de ultieme reactie van Van der Poel kwam net te laat. De 23-jarige Tiberi telt in de eindstand 15 seconden voorsprong op Mathieu van der Poel en 16 seconden op Gaudu. Vansevenant strandt op plaats 4 op 19 seconden.

Met enkel Silvan Dillier en Jente Michels nog als ploegmaats koos Van der Poel voor de aanval als de beste verdediging. Hij dropte al op 121 kilometer van de finish een bommetje en meteen was het alle hens aan dek in het peloton.

Voor de slotrit in de Ronde van Luxemburg waren er nog 5 kandidaten voor de eindzege: Mathieu van der Poel was leider, maar Juan Ayuso, Mauri Vansevenant, Marc Hirschi en Antonio Tiberi stonden binnen de 10 seconden van de Nederlander.

"Natuurlijk ben ik superblij met deze eindzege. Ik wist deze ochtend al dat er iets mogelijk was. Maar dat ik het uiteindelijk zou halen, dat is wat anders", reageerde Tiberi.

"In de individuele tijdrit van zaterdag deed ik het ook al niet slecht. Ik werd daarin tweede na Juan Ayuso. Ik moest bij het aanvatten van de slotetappe dus nog 10 seconden goedmaken op leider Mathieu van der Poel."

"We slaagden er met vier in om in de laatste ronde te gaan aanvallen. Van der Poel had al veel gegeven onderweg en ik voelde me nog fris. Op de aanval van Gaudu had ik evenwel geen antwoord. De Fransman glipte te snel weg."

"Ik bleef wel doorgeven want elke seconden telde tenslotte in de eindafrekening. Wij hadden met de ploeg wel een plannetje in onze gedachten. Dat hebben we perfect kunnen uitwerken."

"De plaatselijke omlopen waren niet mis, maar ook onderweg was het bijzonder lastig. Bovendien werd er hard gekoerst waardoor het een zware etappe werd. Maar met een goede afloop voor mij", straalde Tiberi.