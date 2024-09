Het beest rukt zich los: Mathieu van der Poel opent Luxemburgs punchparadijs met duidelijke sprintzege

Voor het eerst sinds Parijs-Roubaix (7 april) heeft Mathieu van der Poel nog eens het zegegebaar gemaakt. De wereldkampioen was veruit de sterkste in de openingsrit van de Ronde van Luxemburg. Van der Poel won de sprint van een uitgedund peloton op een nijdige helling.

Voor Alpecin-Deceuninck was de dag nochtans niet goed begonnen: Jimmy Janssens en Soren Kragh Andersen verschenen niet aan de start.

Mathieu van der Poel had zo slechts 3 ploegmaats ter beschikking. Geen nood, want in de lastige finale stond Van der Poel zijn mannetje.

De knechten van Marc Hirschi, Christophe Laporte en Matias Skjelmose probeerden de rode loper uit te rollen voor hun kopmannen, maar in de sprint werden ze vakkundig afgedroogd door de Nederlander.

Van der Poel opende vroeg, maar maakte bij zijn aanzet al het verschil. Zijn explosie bleef onbeantwoord en op de hellende finish vlamde hij onhoudbaar naar de zege.

Het is zijn eerste overwinning sinds Parijs-Roubaix op 7 april. Minder dan 2 weken voor het WK lijkt Van der Poel dus stilaan onder stoom te komen.

Wie gaf hij het nakijken? Laporte, Kron, Lemmen, Fisher-Black, Tiberi, Kelderman en Guerreiro. Skjelmose kwam er niet aan te pas in de sprint, Hirschi stuurde zijn kat.