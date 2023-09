Victor Campenaerts zoeft naar tijdritzege in Ronde van Luxemburg: "Eerbetoon aan mijn overleden nonkel"

Leider Ben Healy gaf 49 seconden toe op Campenaerts en kon daarmee zijn gele trui niet veiligstellen. De Zwitser Marc Hirschi start morgen als nieuwe leider aan de slotetappe. Hij telt een bonus van 2 seconden op McNulty en 3 seconden op Healy. Ilan Van Wilder (5e) is op 33" de 1e Belg in de stand.

Voor voormalig werelduurrecordhouder Victor Campenaerts was het al van de Tirreno in 2019 geleden dat hij nog eens een tijdrit kon winnen, maar in de 4e etappe van de Ronde van Luxemburg toonde de 31-jarige renner van Lotto-Dstny dat hij het tijdrijden nog niet verleerd is.

"Het was lang geleden dat ik me nog echt gefocust had op een tijdrit", vertelde Victor Campenaerts na zijn overwinning. "Ik was vandaag gebrand op een goeie prestatie na mijn moeilijke dag gisteren die me ver terugsloeg in het klassement."

Campenaerts' gedachten gingen na de koers uit naar zijn onlangs overleden nonkel Bob Campenaerts, die in Antwerpen een populair café uitbaatte waar ook de fanclub van Victor Campenaerts huist. "Daardoor is het geen makkelijke week geweest voor mij", gaf de renner toe.

"Het was een onverwacht overlijden wat mij en mijn vader als broer heel erg aangegrepen heeft. Het was zwaar om hier aan de start te komen. Maar geen mooier eerbetoon aan mijn nonkel dan een overwinning. Daar ben ik heel gelukkig mee."