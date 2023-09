Ben Healy grijpt met indrukwekkend nummertje de macht in Luxemburg

De derde rit in Luxemburg presenteerde zich als een eerste krachtmeting tussen de klassementstenoren. De finale werd gekruid door de lastige Montée de Niklosberg, 3,6km aan bijna 8%, die driemaal getemd moest worden.

Op 30 kilometer van de streep koos Ben Healy (23), een van dé revelaties van het voorjaar, zijn moment. De Ierse kampioen reed weg uit het peloton op zoek naar vluchter Bastien Tronchon (AG2R-Citroën).

Eens bij de Fransman aangekomen, liet Healy hem nog even spartelen, alvorens solo te gaan. In de regen, daarna onder een schuchter zonnetje, kwamen de achtervolgers onder impuls van UAE maar niet terug.

Onder meer landgenoten Maxim Van Gils, Ilan Van Wilder en Dylan Teuns roerden zich nog in de achtergrond. Die laatste kon zich samen met Hirschi nog afscheiden van het pak, maar Healy zouden ze niet meer terugzien.

Aan de aankomst had Healy 15 seconden over op Hirschi, die Teuns nog versloeg voor plek twee. In de stand leidt Healy nu met 19 tellen voor Hirschi, Teuns volgt op 24 seconden. Morgen wacht een tijdrit over 24 kilometer.