Lennert Van Eetvelt grijpt macht in Ronde van Guangxi met winst in koninginnenrit: "Voelde me nochtans eerst niet zo goed"

za 19 oktober 2024 09:11

Ronde van Guangxi Etappe 5 wegwedstrijd 165.8 km 05:19 Yizhou - 09:01 Mashan Nongla Scenic Spot Lennert Van Eetvelt einde 0 30 60 90 120 165.8

België blijft boven in de Ronde van Guanxi. Lennert Van Eetvelt heeft voor een derde Belgische ritzege gezorgd in 5 etappes in de Chinese WorldTour-koers. De jongeman van Lotto-Dstny zegevierde in de koninginnenrit. Op de steile slotklim hield hij na een spannend duel de Brit Oscar Onley achter zich. Van Eetvelt neemt de leiderstrui over van Max Kanter.

Warre Vangheluwe, de spurtwinnaar van de 2e rit, was mee in een ontsnapping met zijn vieren met ook nog Koen Bouwman, Jonas Rutsch en Stefan Bissegger.



Rutsch moest er vooraan af, de drie anderen begonnen met een kleine minuut aan de slotklim van 3,3 km aan gemiddeld 6,7 procent, maar met de laatste 1.200 meter aan gemiddeld 14,8%.



Lang hielden ze het niet meer vol. Lotto-Dstny had in het peloton gewerkt voor Van Eetvelt. Op 1,5 km van de top ging Tim Wellens als eerste aan uit de groep der favorieten.



De Fransman Victor Lafay ging erop en erover onder de vlag van de laatste kilometer. Van Eetvelt was de actiefste renner in de achtervolging en timede zijn beslissende aanval goed.



Met Onley in zijn zog haalde hij Lafay bij, De 23-jarige Belg zette door en finishte uiteindelijk met 2 seconden voorsprong op Onley. De Fransman Alex Baudin ging zijn ploegmaat Lafay nog net voorbij voor een plek op het podium.



Van Eetvelt vat morgen de slotrit aan van 134 km in Nanning. Die bestaat uit 5 ronden met telkens een steile helling. Hij heeft in het klassement 5 seconden voorsprong op Onley en 15 op Baudin.

"Ik voelde me nochtans niet zo goed in het begin van de dag"

Van Eetvelt maakte begin dit jaar furore door klim- en eindwinst in de UAE Tour. Dat was de tweede rittenkoers in de World Tour dit jaar en ook in de laatste maakt Van Eetvelt nu kans op de oppergaai.



Tussenin kende de jonge Belg de nodige fysieke tegenslag, hij moest een knieoperatie ondergaan en door longproblemen moest hij ook opgeven in de Vuelta na een goed begin in Spanje. In de Ronde van Lombardije vorig weekend stak hij zijn neus weer aan het venster. Hij gaf toen al aan dat hij nog met ambities naar China trok.



"Nochtans voelde ik me in het begin niet zo goed vandaag", deed Van Eetvelt zijn verhaal. "Maar als het team voor jou wil werken, kan je niet klagen en geef je alles wat je hebt."



"Toen Wellens aanviel, dacht ik dat het mijn dag niet zou zijn. Maar de laatste kilometer was zo zwaar en ik weet hoe ik op zulke secties mijn eigen tempo kan aanhouden. Dus bleef ik gaan. Ik ben zo blij met deze winst."