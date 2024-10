Neoprof Warre Vangheluwe sprint naar winst in 2e rit van Ronde van Guangxi, Stuyven valt

Twee op twee voor België in de Ronde van Guangxi. Na Lionel Taminiaux in de openingsrit was het in rit 2 de beurt aan Warre Vangheluwe. De youngster van Soudal-Quick Step was de beste in een massaspurt.

Warre Vangheluwe was verrassend de snelste, de 23-jarige is aan zijn eerste profjaar bezig. Hij vierde begin mei zijn eerste profzege in de Vierdaagse van Duinkerke, maar zijn tweede is meteen ook een eerste op het hoogste WorldTour-niveau.



Na 181,5 km van Chongzuo naar Jingxi viel voor de tweede dag op een rij de beslissing in een massaspurt. Die werd ontsierd door een valpartij van Jasper Stuyven.



Een sterke kopgroep van 8, met bekende namen als Froome, Vermote en De Bondt, Van der Hoorn, Hoole, Maciejuk, Champion en Svrcek, pakte 3 minuten en zette het peloton flink aan het werk.



Dries De Bondt kreeg de prijs van de strijdlust. Net voor de slotkilometer zetten vluchters Van der Hoorn en Svrcek als enigen nog hun inspanning door. Op 500 meter werden ze ingelopen.



De jonge Belg kreeg Max Kanter, gisteren 5e, en Jake Stewart naast zich op het podium. Beste tweede Belg was opnieuw Gijs Van Hoecke. Gisteren was hij wel 2e, vandaag 9e.



Kanter is dankzij de bonificaties de nieuwe leider, de Duitser van Astana staat in dezelfde tijd als Van Hoecke, Stan Dewulf is 3e op 1 seconde.