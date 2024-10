Belg Lionel Taminiaux schenkt Lotto-Dstny de zege in openingsetappe van Ronde van Guanxi

Lionel Taminiaux heeft dinsdag de eerste rit gewonnen in de Ronde van Guanxi. De Belg van Lotto-Dstny was in de sprint sneller dan een landgenoot, Gijs Van Hoecke.

De Ronde van Guanxi is de laatste WorldTour-wedstrijd van het jaar. In de zesdaagse Chinese rittenkoers kreeg het peloton dinsdag een openingsrit van bijna 150 kilometer voor de wielen, met start en aankomst in Fangchenggang.

En het waren de Belgen die op dag 1 de koers kleurden. Stan Dewulf stak als vroege vluchter een hand uit naar de etappezege, maar de renner van Decathlon-AG2R werd in de finale opgeslokt door een jagend peloton.

In de verwachte massasprint toonde Lionel Taminiaux zich de snelste van het peloton, voor Gijs Van Hoecke. De Colombiaan Juan Sebastian Molano mocht als derde mee op het podium.

Voor de 28-jarige Taminiaux is het zijn 4e profzege, de eerste op WorldTour-niveau. De Belg is ook de eerste leider in de Ronde van Guanxi, die zondag eindigt.