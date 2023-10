Van 2 naar 1: Jonathan Milan mag dit keer wel victorie kraaien in Guangxi

Nieuwe dag, zelfde recept in China: net als gisteren kreeg het peloton ook in de 2e etappe van de Ronde van Guangxi een biljartvlak parcours voor de kiezen. Een massasprint stond opnieuw in de sterren geschreven.

Zelfs het koersverloop was gelijkaardig. Dries De Bondt nestelde zich weer in de vlucht van de dag, al kreeg hij dit keer wél het gezelschap van een landgenoot.

Jens Reynders schoof ook mee in een kopgroep van 4 renners, die netjes binnen schot gehouden werd door de sprintersploegen. Ondanks een chaotische finale met nog enkele uitvalspogingen kregen we in Qinzhou de massaspurt waarop iedereen gerekend had.

Daarin was de Italiaan Jonathan Milan, gisteren nog 2e, oppermachtig. De renner van Bahrain Victorious gaf iedereen het nakijken met een indrukwekkende machtsontplooiing.

Arvid de Kleijn en Sebastián Molano mochten als nummers 2 en 3 mee op het podium, Arnaud De Lie finishte als 10e en eerste Belg.

Dankzij zijn 2e plaats van gisteren en zijn overwinning van vandaag is Jonathan Milan ook de nieuwe leider. In het klassement heeft de Italiaan 4 tellen voorsprong op onze landgenoot Dries De Bondt.