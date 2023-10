Oude vos Elia Viviani toont in China nog eens zijn snelle benen, Arnaud De Lie spurt naar 4e plek

Na 3 jaar onderbreking wordt er opnieuw gekoerst in Guangxi, maar het recept van de openingsetappe is ongewijzigd gebleven, met start en aankomst in de havenstad Beihai.

Met Dries De Bondt mengde één Belg zich samen met 3 kompanen in de vlucht van de dag. Het kwartet kreeg op de omloop in de straten van Beihai een bonus van zo'n 1,5 minuut, maar de sprintersploegen hadden hun huiswerk goed gemaakt. Op 15 km van de streep werden de vluchters netjes ingerekend.

In de verwachte massasprint toonde de ervaren Italiaan dat hij op zijn 34e nog altijd zijn voet kan zetten naast de jonge garde. Met een machtssprint legt hij Jonathan Milan en Sam Bennett over de knie. Arnaud De Lie bolde als 4e over de streep.

Voor Viviani was het zijn 2e overwinning van het seizoen. Vorige maand won hij ook al de openingsetappe in de Ronde van Kroatië. Een zege op WorldTour-niveau was voor de Italiaan wel al geleden van 2019.