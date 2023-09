Wout van Aert redt eindwinst in Tour of Britain uit klauwen van dagwinnaar Carlos Rodriguez

"Save the best for last", dacht de organisatie van de Tour of Britain. In de koninginnenrit naar Caerphilly stonden maar liefst vier beklimmingen van eerste categorie op het menu.

Zes renners kozen in de gietende regen voor een avontuur in de vroege vlucht. Dat werd onderbroken door een korte neutralisatie door een ongeluk naast het parcours.

Jumbo-Visma wilde leider Wout van Aert in een zetel zetten en maakte na de korte break jacht op de kopgroep. Op de Bryn Du brak de koers dan ook helemaal open.

Ineos maakte de koers hard in het peloton, Carlos Rodriguez sprong weg van Van Aert en co met nog 50 kilometer voor de boeg. De Belg verloor in sneltempo tijd op de Spanjaard, die op 40 seconden volgde in het algemene klassement.