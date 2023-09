Danny van Poppel maakt een einde aan het Jumbo-festival in Groot-Brittannië

Het team van Tour de Tietema kleurde ook de 6e rit, van Southend-on-Sea naar Harlow. Met Joren Bloem en de Belg Abram Stockman plaatsten ze 2 mannetjes in de vlucht met 3.



Opnieuw een vruchteloze vlucht, want het parcours was voor de 6e dag op een rij gemaakt voor een massasprint.



Wout van Aert, in de leiderstrui, trok zoals in de eerste dagen de sprint aan voor Olav Kooij. Maar Van Aert viel iets te snel stil en Kooij had zelf ook niet meer de verschroeiende versnelling in de benen.



De bloemen leken lange tijd een prooi te worden voor Ethan Vernon, in het gewone leven bij Soudal-Quick Step maar hier als lid van de Britse nationale ploeg. Op enkele centimeters van het einde lag Vernon nog voor, tot Danny van Poppel met een kattensprong hem nog passeerde.



Voor de Nederlander - die de voorbije dagen duidelijk beter was dan zijn beoogde kopman Sam Bennett - is het de 2e zege van het seizoen, na de Rund um Köln.