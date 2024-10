Christophe Laporte toont zich beste gravelrijder in Parijs-Tours, Philipsen sprint naar plek 3

Mathieu van der Poel is wereldkampioen, maar ook Christophe Laporte heeft zich een uitstekende gravelrijder getoond. In Parijs-Tours klopte hij Mathias Vacek in een duel. Jasper Philipsen kwam te laat met het peloton en sprintte naar plek 3.

Het officiële WK gravel vond in Leuven plaats, maar ook in Parijs-Tours kleurden onverharde wegen het parcours. Door het regenweer in Frankrijk was het evenwel niet stof happen, maar wel modder slikken.

Europees kampioen tijdrijden Edoardo Affini zag zijn drie medevluchters kraken toen Mads Pedersen de finale opende. De Deen van Lidl-Trek schudde stevig aan de boom voor de eerste gravelstroken.

Toch bleef de voorsprong van het duo voorin beperkt. Christophe Laporte besloot de brug te slaan en kreeg Mathias Vacek meer in zijn spoor. Even dubbel zien, want plots hadden Visma-Lease a Bike en Lidl-Trek twee pionnetjes voorin.

Laporte en Vacek zwaaiden hun ploegmaats op 20 km van de streep uit en maakten er een tweestrijd van. Het uitgedunde peloton, met snelle mannen Jasper Philipsen en Arnaud De Lie, kreeg de kloof van een halve minuut maar niet gedicht.

Laporte legde de jonge Tsjech erop in de sprint en boekte zijn eerste zege sinds het EK in 2023. Het peloton kwam te laat, maar Jasper Philipsen spurtte wel nog naar het laatste podiumplekje.