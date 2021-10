De Fransen steken de Belgen weer de loef af: Arnaud Démare wint Parijs-Tours

Démare rondt lange sprint af en wint Parijs-Tours voor Bonnamour, Stuyven en Dewulf

Aantrekkelijke en snelle koers, Démare forceert het mee zelf

Parijs-Tours zit al enkele jaren in een nieuw jasje met een degustatie van grindwegen en lastige knikjes, maar de wind is altijd al een vast ingrediënt geweest.

Er ontstond een ouderwetse waaierslag met veel Belgen op de eerste rij, maar op ruim 40 kilometer van de finish koekte alles weer samen.

Favorieten zoals Florian Vermeersch en Greg Van Avermaet werden in die fase uitgeschakeld na een festival aan lekke banden.

Stan Dewulf, Frederik Frison en Franck Bonnamour hadden bij de samensmelting een neus voor het juiste moment en trokken met z'n drieën op pad.

In het peloton was Groupama-FDJ zeer bedrijvig, maar het trio plooide niet. Door pech bij Frison in de finale kregen hun overlevingskansen echter een knauw, ook al omdat het aantal achtervolgers werd gedecimeerd tot een spraakmakend tweede duo: Jasper Stuyven en Arnaud Démare.

Pas in de slotkilometer konden ze met z'n vieren kaarten: een pientere Stuyven liet Démare het laatste gat dichten, maar de Fransman was nog machtig genoeg om op karakter de sprint naar zijn hand te zetten. Hij verschalkte Bonnamour, Stuyven en Dewulf in die volgorde.