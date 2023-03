Topfavoriet Tim Merlier knalt de kasseien uit de grond na hectische finale in Nokere Koerse

Lotto-Dstny wordt niet beloond, Bert Van Lerberghe wint de koers voor Tim Merlier

Het trio - Lindsay De Vylder viel er weg door een lekke band - stak zijn hand uit naar de zege, maar in alle hectiek en tussen de valpartijen door slingerde het peloton zich net voor Nokereberg toch nog tot bij hun achterwerk.

In de laatste 10 kilometer klopten ook de jonkies van Groupama-FDJ ostentatief op de deur.

De rode draad: Vanmarcke schoot een pijl of 4 af, Lotto-Dstny was alomtegenwoordig met onder meer Jasper De Buyst en de sprintersploegen vielen steeds duidelijker zonder knechten.

Zijn stroomstoot was de aanzet van een boeiende en lange finale tjokvol aanvallen.

"Wat Bert Van Lerberghe deed, was echt klasse"

Tim Merlier schoot als een raket weg, maar snakte duidelijk naar de finish. "De laatste twee ronden hebben ze vol gekoerst. Het was moeilijk om de controle te vinden, maar we rekenden op een ijzersterke Van Lerberghe die alles recht hield voor ons", analyseerde hij.

"En ook de lead-out was goed. Het werk dat Bert verrichtte, was echt klasse. Een droom om in zijn wiel te zitten."

"Na de val in het peloton heb ik Bert meteen ingelicht en hem gezegd dat hij niet meer moest twijfelen. Er reden nog vluchters voorop, maar dat loste hij goed op. Daarna heb ik gewoon mijn sprint kunnen rijden."

Wat vond Merlier van die spurt? "Ik heb net de waarden gezien... Niet zo goed als vorig jaar, maar toch genoeg."

"Het is blijkbaar de eerste keer dat de Belgische Kampioen Nokere Koerse wint, daar ben ik trots op."

"Ik ben heel tevreden voor mezelf en de ploeg dat ik kan presteren waarvoor ze me haalden. Het is een succes op dit moment."