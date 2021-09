Jasper Philipsen brult naar de Leeuwentrui in Koolskamp Koers

Bekijk de massasprint in Koolskamp:

Aftellen naar de verwachte massasprint met topnamen

Sam Bennett maakte na blessureleed en geruzie met Patrick Lefevere trouwens zijn rentree bij Deceuninck-Quik Step, al was Fabio Jakobsen het speerpunt. Het was aftellen naar de massasprint. Quarterman nam onderweg nog de plaats in van Tabellion in de vluchtersgroep, die wist dat het een verloren zaak was. De kopgroep viel geleidelijk uiteen, Jenner spartelde het langst tegen, maar op 11 km van de streep kon de sprintvoorbereiding beginnen. Jumbo-Visma (Groenewegen), Deceuninck-Quick Step (Jakobsen), Bora (Meeus, Laas), Intermarché-Wanty-Gobert (Planckaert) zetten treintjes op en wisselden elkaar af in de slotkilometers. Geen enkel team kon de spurtvoorbereiding echt in handen nemen, de slotkilometer was warrig. Alpecin-Fenix moest van wat ver komen, maar Rickaert en Taminiaux zetten in de laatste bocht Philipsen fraai af. Philipsen, die zijn eerste koers reed sinds hij de Vuelta met griepsverschijnselen en 2 ritzeges moest verlaten, kwam er machtig uit. Groenewegen reed misschien wel de snelste spurt, maar hij kwam tekort. Laas was derde, Moschetti vierde, Bonifazio vijfde, Planckaert zesde. Van Jakobsen geen spoor.

Philipsen: "Leuk om te winnen tegen topsprinters"

Philipsen is de eerste Belg sinds Timothy Dupont in 2016 die de Leeuwentrui, de trofee verbonden aan het Kampioenschap van Vlaanderen, pakt. En dat bij zijn debuut.



"Het is leuk om te winnen nadat ik een tijdje out was geweest. Ik moest vroegtijdig de Vuelta verlaten, dan is het afwachten hoe de benen zijn. Het is leuk om te winnen, zeker tegen een aantal topsprinters."

"Ik wist dat de sprint hectisch ging zijn. Het was een vrij makkelijke koers, iedereen zat nog redelijk fris. Met die S-bocht op het einde is het zaak om niet ingesloten te raken. Ik denk dat ik me nog net uit de problemen kon houden."

"Ik heb me vandaag nooit zorgen gemaakt, maar je zit na een tijdje zonder koers altijd toch met een klein beetje onzekerheid. De ploeg had evenwel alle vertrouwen en werkte heel goed."



Dylan Groenewegen was blij met zijn tweede plaats: "Ik voel me hier best goed mee. Ik voelde me de voorbije weken moe en zwak en had 4 weken lang hoofdpijn. Ik weet niet of het met het vaccin te maken had, maar ik voelde me echt niet goed. Ook in de BinckBank Tour was ik niet vooruit te branden."



"De afgelopen week voelde ik me weer goed op training. Ik had vandaag natuurlijk liever gewonnen, maar ik ben blij dat ik een mooie sprint kon rijden tegen Jasper, waarin ik net tekortkwam. Ik was een beetje te laat. Dus gefeliciteerd aan Jasper en Alpecin-Fenix. We hebben er allebei hard voor gereden, maar je kunt niet altijd winnen."