Fabio Jakobsen wint koninklijke sprint tegen Ewan en Merlier in Elfstedenronde

Fabio Jakobsen klopt Caleb Ewan in de sprint in de Elfstedenronde.

Jakobsen verslaat Ewan Sport Vlaanderen-Baloise lijkt de topsprinters te verrassen met 2 pionnen. Maar ze worden nog overspoeld door Jakobsen, die Ewan op de streep klopt. Merlier strandt op de 3e plaats.

Nog 500 meter: Sénéchal trekt aan voor Jakobsen.

Laatste km. De Bondt schiet helemaal naar voren. Aanvallen of aantrekken voor Merlier?

Nog 2 km. Boivin trekt het peloton op een lint. Merlier zit in het wiel van Jakobsen. Waar is Ewan?

Timing wordt heel belangrijk. Christophe Vandegoor.

Nog 4 km. Een renner van Cofidis kan maar net een struik ontwijken. Op kousenvoeten sluipt Sven Erik Bystrøm (Intermarché) weg.

Quick Step-Alpha Vinyl neemt de touwtjes in handen met Lampaert. "Een soepele tred", zegt Christophe Vandegoor.

Ook Thibau Nys wil zich eens meten met de beste sprinters ter wereld. Hij staat zijn mannetje in het gewoel richting de slotkilometers

Nog 10 km. De sprintersploegen palmen de volledige breedte van de Damsevaart in. Nog 10 kilometer.

BikeExchange komt naar voren geschoten met sprinter Kaden Groves. Ook Fabio Jakobsen is bij de les in de voorwacht van het peloton. De nervositeit neemt toe.

Laatste ronde. De bel rinkelt: nog 1 rondje van 16 kilometer en we kennen de opvolger van Tim Merlier.

Om de haverklap proberen renners weg te glippen. Maar dan is de boomlange Roger Kluge (Lotto-Soudal) daar weer om de vrede terug te brengen.

Nog 20 km. Van der Hoorn wordt als laatste vluchter bij de kraag gevat. Nog 20 kilometer tot de voorspelde massasprint. Of steekt daar nog iemand een stokje voor?

Ik denk dat Gaviria de sprint zal doen voor UAE, niet Ackermann. Sven Nys.

Als ze in het peloton hun tong uitsteken, kunnen ze likken aan de ruggen van de 3 vluchters. We zijn op weg naar een hergroepering.

De belangrijkste sprinters op een rijtje. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Kaden Groves (BikeExchange)

Simone Consonni en Max Walscheid (Cofidis)

Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech)

Pascal Ackermann en Fernando Gaviria (UAE)

Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)



Lotto-Soudal, UAE en Keisse werken. 20 seconden hebben Van der Hoorn, Taminiaux en Scott nog op een peloton waar Lotto-Soudal en UAE de kar trekken. Ook Iljo Keisse steekt een handje toe in dienst van Jakobsen.

Nog 2 plaatselijke rondes van 16 kilometer. In de staart van het peloton komt Consonni zijn karretje weer aanhaken na een val.

Van der Hoorn. In zijn gekende stijl neemt Van der Hoorn het leiderstrio op sleeptouw. Droomt hij stiekem van een scenario als vorige week? Toen zette hij de sprintersteams als vroege vluchter een hak in de Brussels Cycling Classic.

Taminiaux, Van der Hoorn en de Brit Robert Scott rijden 10 seconden voor het peloton uit. Daar verschijnt UAE Team Emirates nu ten tonele.

Nog 40 km. Lotto-Soudal neemt de regie in handen in het peloton. Ewan kan vandaag rekenen op een indrukwekkende sprinttrein met Kluge, Selig, De Buyst en Janse van Rensburg.

Op grondgebied Damme fladderen enkele renners weg uit het grote pak. We herkennen onder meer Taco van der Hoorn en Lionel Taminiaux.

Ook Van der Hoorn en Taminiaux rukken zich los uit het peloton en sluiten aan bij Scott.

Robert Scott gaat in de aanval.

Ewan zit ondertussen weer op de eerste rijen van het peloton. Op 47 kilometer van de streep valt het geen seconde meer stil. De Bondt mengt zich weer in de debatten.

Ik blijft het opvallend vinden dat de sprintersploegen die 4 vroege vluchters zo snel ingerekend hebben. Christophe Vandegoor.

Ewan achterop. Lotto-Soudal zet alle zeilen bij om Caleb Ewan terug naar voren te brengen. De Australische pocketsprinter is in een 3e groep verzeild geraakt, met daarbij ook de gevallen lieden Gaviria en Ackermann.

Ook Gaviria tegen de grond. De sprinters delen in de klappen. Ook Gaviria maakte een tuimelperte.

Gaviria en Ackermann betrokken bij valpartij.

Val Ackermann. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) en Jason Osborne (Alpecin-Fenix) gaan tegen de vlakte. Volgens de wedstrijdradio kruipen ze snel weer op hun fiets.

Ook de poging van De Bondt en co is weer ingedijkt. We zoeven met een groot peloton over het lokale circuit. Is er nog iemand in staat om de sprintersploegen het leven zuur te maken?

Gretige De Bondt. Nieuwe aanvalspoging met Dries De Bondt aan het roer. De voormalige Belgische kampioen slaat een gaatje met enkele gelijkgezinden.

Hergroepering. We zijn half koers is alles weer te herdoen. Beide pelotons smelten samen en de 4 vroege vluchters zijn bij hun nekvel gegrepen.

De passage van het peloton door het centrum van Brugge.

Peloton in 2 stukken. Dries De Bondt geeft er een lap op in het peloton, dat in 2 stukken uit elkaar ligt. Onder meer Jasper De Buyst en Mads Würtz Schmidt zitten in de 2e groep. Het verschil tussen beide pelotons is een tiental seconden. Door die temporukken houden Reynders, Blouwe, Vanoverschelde en Wood maar 20 seconden meer over op de voorwacht van het 1e peloton.



Door die temporukken houden Reynders, Blouwe, Vanoverschelde en Wood maar 20 seconden meer over op de voorwacht van het 1e peloton.

39,5 km/u. Na 2 uur koers bedraagt het gemiddelde 39,5 km/u.

Wolfpack geeft gas. 40 seconden scheidt het peloton van de 4 koplopers. De wedstrijdradio meldt dat Quick Step-Alpha Vinyl de debatten leidt in de muil van de meute.

Lotto-Soudal legt zijn boontjes vandaag te week op Caleb Ewan.

Vluchters moeten knokken. Plots leek het verhaal van Reynders, Blouwe, Vanoverschelde en Wood bijna geschreven. Het peloton kwam snuffelen tot op 44 seconden. Maar de vluchters zo vroeg inrekenen, is geen goede move. De chrono geeft weer 1'11" aan.



Het peloton kwam snuffelen tot op 44 seconden. Maar de vluchters zo vroeg inrekenen, is geen goede move. De chrono geeft weer 1'11" aan.



Op de foto met een ritwinnaar in de Giro.

Het verschil schommelt voortdurend tussen 1'10" en 1'30". De sprintersploegen houden het tempo strak in het grote pak.

Louis Blouwe vertegenwoordigt Bingoal-Pauwels Sauzen-WB in de kop van de koers.

Ook Bas Tietema is er bij in Brugge.

Geen Gerben Thijssen. Bij Intermarché-Wanty-Gobert hoef je vandaag niet te zoeken naar de snelle benen van Gerben Thijssen. Onze jonge landgenoot heeft ziek afgezegd voor de Elfstedenronde. Thijssen was de voorbije weken goed op dreef: 2e in de Veenendaal-Veendendaal Classic, 3e in de Marcel Kint Classic en 7e in de Antwerp Port Epic.



Thijssen was de voorbije weken goed op dreef: 2e in de Veenendaal-Veendendaal Classic, 3e in de Marcel Kint Classic en 7e in de Antwerp Port Epic.

Christophe Vandegoor en Sven Nys nemen jullie vanaf 17 uur op sleeptouw (eerst op Eén, vanaf 18 uur op Canvas).

Kunnen de renners van Uno-X verrassen?

Peloton houdt vluchters in toom. Daarnet gaf de chronometer 2'12" aan. Maar plots geven ze er in het peloton weer een snok aan, de voorsprong brokkelt af tot 1'30".

Jasper De Buyst maakt zijn rentree na een viervoudige sleutelbeenbreuk en een gebroken heupkom.

Reynders en Vanoverschelde zijn bekende gezichten voorin. Gisteren maakten ze ook al het mooie weer in de vlucht van Dwars door het Hageland. Louis Blouwe (het neefje van Johan Bruyneel) reed dan weer bijna de hele dag voorop in de Ronde van Limburg. Met de 24-jarige Reece Wood hebben ze vandaag een lange ranke Brit aan hun zijde die afkomstig is uit Yorkshire.



Louis Blouwe (het neefje van Johan Bruyneel) reed dan weer bijna de hele dag voorop in de Ronde van Limburg.



Met de 24-jarige Reece Wood hebben ze vandaag een lange ranke Brit aan hun zijde die afkomstig is uit Yorkshire.

1'30". 4 renners voorop is een ideaal scenario, denken ze in het peloton. Reynders en co krijgen al anderhalve minuut speelruimte. De wedstrijdsituatie zou zomaar eens voor heel lang kunnen vastliggen.



De wedstrijdsituatie zou zomaar eens voor heel lang kunnen vastliggen.

3 Belgen in leiderskwartet. In de spits van de koers hebben 4 renners de vlucht van de dag in elkaar geknutseld:
- Jens Reynders (Bel/Sport Vlaanderen-Baloise)
- Louis Blouwe (Bel/Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)
- Kobe Vanoverschelde (Bel/Tarteletto-Isorex)
- Reece Wood (GBr/WiV SunGod)



- Jens Reynders (Bel/Sport Vlaanderen-Baloise)

- Louis Blouwe (Bel/Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)

- Kobe Vanoverschelde (Bel/Tarteletto-Isorex)

- Reece Wood (GBr/WiV SunGod)

Thibau Nys pleziert een fan voor de start met een handtekening.

Favoriet Jakobsen kan vandaag rekenen op 3 Belgen, 1 Fransman en 1 Deen.

Kan Taco van der Hoorn opnieuw verrassen?

Start. Onder een stralend zonnetjes hebben de renners zich in Brugge op gang getrokken. Wie verovert een ticket voor de lange ontsnapping?

Stevige concurrentie voor Merlier. Tim Merlier jaagt vanmiddag op zijn 3e zege op rij in de Elfstedenronde, maar de concurrentie is niet min. Heel wat snelle jongens zijn afgezakt naar Brugge en ze hebben allemaal hetzelfde doel als Merlier. Een kleine greep uit het blik spurters dat vandaag opengetrokken wordt: Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Simone Consonni en Gerben Thijssen. Ook Thibau Nys komt aan de start.



Een kleine greep uit het blik spurters dat vandaag opengetrokken wordt: Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Simone Consonni en Gerben Thijssen. Ook Thibau Nys komt aan de start.

Het parcours. De Elfstedenronde start en komt aan in Brugge. Na het vertrek wacht het peloton eerst een grote lus zuidwaarts. Via onder meer Oostkamp, Tielt, Torhout en Jabbeke gaat het opnieuw richting Brugge, waar nog 6 plaatselijke rondjes van 16 km wachten.

