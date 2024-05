Biniam Girmay knalt op de Kluisberg naar deugddoende overwinning in Circuit Franco-Belge

wo 29 mei 2024 17:48

Circuit Franco-Belge Wegwedstrijd - mannen Wegwedstrijd 190.6 km 13:00 Tournai - 17:42 Kluisbergen Biniam Girmay einde 0 30 60 90 120 150 190.6

Biniam Girmay heeft zich tot koning van de Kluisberg gekroond. Na een spannend kat-en-muisspelletje in het slot klom de kopman van Intermarché-Wanty naar de overwinning in de Circuit Franco-Belge, de zesde koers in de Lotto Cycling Cup. Axel Zingle (2e) en Marc Hirschi (3e) mochten mee het podium op.



Circuit Franco-Belge ging op zoek naar een opvolger voor Arnaud De Lie. Geen titelverdediger aan de start, toch zakten er enkele mooie namen af naar Doornik.



Vooraf keek iedereen in de richting van Biniam Girmay, Marc Hirschi en Kaden Groves. Zij zouden onderling strijden voor de zege.



Vijf koplopers kleurden de openingsfase van de koers, daarbij ook jonge Belgen Vercouillie en Bonnet.



Van een sprookje konden ze nooit dromen, Alpecin-Deceuninck en UAE Team Emirates hielden de teugels altijd strak gespannen in het peloton.



De laatste 7 edities van Circuit Franco-Belge draaiden telkens uit op een sprint met een uitgedund groepje. Een herhaling van dat scenario zat er vandaag eigenlijk altijd in.

Moedige Rasmus Tiller

Op 60 kilometer van de meet schudde Groves himself voor het eerst aan de takken van de bomen. Meteen alle troeven op tafel, de Australiër had duidelijk nog wat over na de Giro.



Verschillende dappere renners probeerden op de hellingen die volgden enkele keren weg te springen, maar hun vlam doofde meestal even snel.



Enkel Bax (UAE), Rota (Intermarché-Wanty) en Tiller (Uno-X) maakten het nog even warm onder de voeten van Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step.



Onder de rode vod konden ze dan toch opgelucht adem halen. Cofidis bracht het pak van 30 man terug samen.

Girmay krijgt waarvoor hij kwam

We kregen dus een heerlijke apotheose op de slotklim.



Hugo Page opende de debatten en schoot als een speer weg, Tiller had nog wat kracht in de tank om aan te haken.



In de achtergrond moest Groves bergop alle zeilen bijzetten om het gat te dichten, Girmay schoof vlotjes mee in zijn wiel.



De Eritreeër leek al een hele dag in de boter te trappen, op een slimme wijze liet hij zich perfect afzetten door de tegenstand voor zijn ultieme eindsprint.



Met een uitstekende timing en lange halen overvleugelde Girmay al zijn concurrenten, zijn explosieve eindschot bezorgt hem de zege in Circuit Franco-Belge.



Na zijn lelijke val in de Giro is de kopman van Intermarché-Wanty zo helemaal terug tussen de mensen.



Axel Zingle (Cofidis) en Marc Hirschi (UAE) mochten mee op het podium, jonge Belg Jenno Berchmoes (Lotto Dstny) werd mooi vierde. Groves ging iets te kwistig met zijn krachten om en bolde pas als 10e over de meet.

Bekijk de reactie van Biniam Girmay: "Sterk en slim teamwerk"

Bekijk de reactie van Axel Zingle: "Girmay heeft me wat verrast op het einde"

Uitslag Circuit Franco-Belge 2024 naam resultaat ploeg 1 Biniam Girmay 4:37:52 Intermarché - Wanty IWA 2 Axel Zingle +0 Cofidis COF 3 Marc Hirschi +0 UAE Team Emirates UAD 4 Jenno Berckmoes +0 Lotto - Dstny LTD 5 Emilien Jeannière +0 TotalEnergies TEN 6 Vincenzo Albanese +0 Arkéa - B&B Hotels ARK 7 Pau Miquel +0 Equipo Kern Pharma EKP 8 Matyáš Kopecký +0 Team Novo Nordisk TNN 9 Eduard Prades +0 Caja Rural - Seguros RGA CJR 10 Kaden Groves +0 Alpecin - Deceuninck ADC meer tonen