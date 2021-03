Sam Bennett is onweerstaanbaar in Brugge-De Panne, Philipsen 2e

Fase per fase

Fase per fase

16:45 16 uur 45. Uitslag . Bennett, Philipsen, Ackermann, Nizzolo, Dupont, Hofstetter, Bol, Morkov. . Uitslag Bennett, Philipsen, Ackermann, Nizzolo, Dupont, Hofstetter, Bol, Morkov.

16:43 16 uur 43. Het helikopterbeeld maakt het verschil nog wat duidelijker: Philipsen mag tevreden zijn over zijn sprint, maar wordt toch op lengtes gesprint. De rest kwam niet in het stuk voor na een hapering bij Démare, die uit zijn pedaal schoot. . Het helikopterbeeld maakt het verschil nog wat duidelijker: Philipsen mag tevreden zijn over zijn sprint, maar wordt toch op lengtes gesprint. De rest kwam niet in het stuk voor na een hapering bij Démare, die uit zijn pedaal schoot.

16:42 16 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1374748906953842690

16:41 16 uur 41. Hoe verliep de sprint? Morkov effende het pad voor Bennett, die langs links door Philipsen en langs rechts door Ackermann aangevallen werd. De Ier liet zich niet van de wijs brengen en sprintte al bij al autoritair naar de overwinning in De Panne. Hij heeft zijn klassieke eendagszege dus beet! . Hoe verliep de sprint? Morkov effende het pad voor Bennett, die langs links door Philipsen en langs rechts door Ackermann aangevallen werd. De Ier liet zich niet van de wijs brengen en sprintte al bij al autoritair naar de overwinning in De Panne. Hij heeft zijn klassieke eendagszege dus beet!

16:40 16 uur 40. Bennett maakt het af! Philipsen maakt er een lange sprint van, maar Bennett is de koning van De Panne. . Bennett maakt het af! Philipsen maakt er een lange sprint van, maar Bennett is de koning van De Panne.

16:40 16 uur 40. Bennett heeft nog twee mannetjes, Philipsen en Ackermann lonken in zijn wiel. . Bennett heeft nog twee mannetjes, Philipsen en Ackermann lonken in zijn wiel.

16:39 16 uur 39. Deceuninck-Quick Step deelt de lakens uit, Alpecin-Fenix en Démare zitten ook uitstekend. . Deceuninck-Quick Step deelt de lakens uit, Alpecin-Fenix en Démare zitten ook uitstekend.

16:39 Laatste km. Daar is de vod. Op naar de koninklijke laatste rechte lijn. Philipsen wordt goed gebracht. . 16 uur 39. Laatste km. Daar is de vod. Op naar de koninklijke laatste rechte lijn. Philipsen wordt goed gebracht.

16:38 16 uur 38. In de bochtenrijke voorlaatste kilometer wil DSM nog niet vol doortrekken. Van der Sande heeft de neus voor het moment en versnelt, maar Sénéchal neemt over in het peloton. . In de bochtenrijke voorlaatste kilometer wil DSM nog niet vol doortrekken. Van der Sande heeft de neus voor het moment en versnelt, maar Sénéchal neemt over in het peloton.

16:37 16 uur 37. Voorlopig kan niemand het pak op een lint trekken. De boksmatch is nog niet beslist. . Voorlopig kan niemand het pak op een lint trekken. De boksmatch is nog niet beslist.

16:36 16 uur 36. Nog 3 kilometer. Bennett gesticuleert, Morkov blijft ijzig kalm. Het is money time. . Nog 3 kilometer Bennett gesticuleert, Morkov blijft ijzig kalm. Het is money time.

16:35 16 uur 35. Daar zijn de golven van Jumbo-Visma en Groupama-FDJ. Dekker en Démare als protagonist in De Panne? . Daar zijn de golven van Jumbo-Visma en Groupama-FDJ. Dekker en Démare als protagonist in De Panne?

16:34 16 uur 34. Nog 5 kilometer. De Franse teams voelen zich in hun sas in De Panne. Total Direct Energie en B&B domineren, de rest ligt op de loer. . Nog 5 kilometer De Franse teams voelen zich in hun sas in De Panne. Total Direct Energie en B&B domineren, de rest ligt op de loer.

16:33 16 uur 33. Met een flinke portie veerkracht tikt Theuns na zijn lekke band de staart van het peloton weer aan. Maar kan hij nog opschuiven? Dat wordt een huzarenstukje. . Met een flinke portie veerkracht tikt Theuns na zijn lekke band de staart van het peloton weer aan. Maar kan hij nog opschuiven? Dat wordt een huzarenstukje.

16:32 16 uur 32. Nog 7 kilometer. Op deze brede weg langs de tramsporen kun je een ideale positie bemachtigen. Dat is hier belangrijk, want zo meteen krijgen we weer smallere passages. . Nog 7 kilometer Op deze brede weg langs de tramsporen kun je een ideale positie bemachtigen. Dat is hier belangrijk, want zo meteen krijgen we weer smallere passages.

16:32 16 uur 32. Pech voor Edward Theuns: lekke band met nog 8km te gaan. Pech voor Edward Theuns: lekke band met nog 8km te gaan

16:31 16 uur 31. De speurhonden zijn bezig. Je ziet renners kijken naar links en rechts: waar zit mijn sprinter? . Michel Wuyts . De speurhonden zijn bezig. Je ziet renners kijken naar links en rechts: waar zit mijn sprinter? Michel Wuyts

16:30 Lekke band. Edward Theuns zal zich niet kunnen mengen in de sprint. Hij kampt met een leegloper achteraan. Alle ballen op Matteo Moschetti bij Trek-Segafredo. . 16 uur 30. Lekke band Edward Theuns zal zich niet kunnen mengen in de sprint. Hij kampt met een leegloper achteraan. Alle ballen op Matteo Moschetti bij Trek-Segafredo.

16:28 16 uur 28. De zwarte shirts van DSM manifesteren zich. Trekken zij de kaart van Bol of mag jongeling Dainese zijn kans wagen? Meerdere ploegen hebben wel 2 ijzers in het vuur. Al is dat niet altijd een voordeel. Ieder voor zich, dat lijkt ons niet de goeie keuze. . De zwarte shirts van DSM manifesteren zich. Trekken zij de kaart van Bol of mag jongeling Dainese zijn kans wagen? Meerdere ploegen hebben wel 2 ijzers in het vuur. Al is dat niet altijd een voordeel. Ieder voor zich, dat lijkt ons niet de goeie keuze.