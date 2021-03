VIDEO: Tim Merlier wint onweerstaanbaar na heerlijke Bredene Koksijde Classic

De Bredene Koksijde Classic eindigde in het verleden steevast op een massasprint, maar dit jaar viel de wedstrijd van start tot finish geen seconde stil.

Hoofdstuk 1 was een thriller, met een peloton dat door de felle wind voortdurend in waaiers uit elkaar viel. Het was een hevig gevecht dat meer dan een uur zou duren. Maar met de bergzone in zicht werden de moordwapens toch weer opgeborgen.

Hoofdstuk 2 was een avonturenroman, waarbij een groep van 13 renners na de eerste passage van de Kemmelberg op expeditie trok. Hierbij heel wat grote namen, zoals Mads Pedersen, Nils Politt en Florian Sénéchal.

Bij de tweede beklimming van de Kemmelberg vormde zich een achtervolgende groep, met daarbij snelle jongens als Merlier en ex-winnaar Halvorsen. Het was het begin van het 3e hoofdstuk, een western met een dolle achtervolging tussen beide bendes.

Kilometerslang bleef het verschil tussen de twee groepen 30 à 40 seconden. Ook het befaamde windstuk van de Moeren veranderde daar weinig aan.

In de lokale rondes rond Koksijde konden we het laatste hoofdstuk van ons boek beginnen te schrijven, voor Merlier een sprookje. Maar eerst was er nog Lukas Pöstlberger die er bijna science fiction van maakte door met een eindeloze ontsnappingspoging bijna het onmogelijke wist waar te maken door uit de greep van de achtervolgers te blijven, die inmiddels al waren samengekomen.

De sprint werd perfect ingeleid door Merliers ploegmaat Rickaert, die nochtans al heel wat werk had verzet in de achtervolging. Merlier ging ver aan, met Pedersen likkebaardend in zijn wiel. Maar de ex-wereldkampioen kwam er nooit meer uit.