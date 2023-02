Asterix Avo zadelt Gent op met nieuw bekertrauma na zinderende comeback in tiebreak

De eerste matchbal wordt nog gemist, maar bij de tweede is het wel raak! Astrix Avo maakt een 0-5 achterstand in de tiebreak goed en wint de Beker

19 uur 50. Asterix Avo maakt het af! 3-2. De eerste matchbal wordt nog gemist, maar bij de tweede is het wel raak! Astrix Avo maakt een 0-5 achterstand in de tiebreak goed en wint de Beker .

19 uur 41. Ommekeer na ommekeer! Asterix Avo klimt plots naar 9-9 in de set. Gent weet even niet hoe het de aanvallende kracht moet stoppen. .

19 uur 34. Over en uit voor Asterix? De schrik zit er flink in bij Asterix. Het durft niet meer te variëren in aanval, het blok van Gent is onverbiddelijk: 0-5. .