Verrassing troef in de beker: Oudegem wint de beker van België tegen Gent

In de competitie heeft Gent nog niet verloren. Daarom begon het als de topfavoriet aan de finale van de beker, maar in de finale van de mannen had het publiek in een sfeervol Sportpaleis gezien dat de favoriet niet altijd wint.

Onder impuls van De Paepe en Coolman maakte Oudegem de beste start in de eerste set. Dat leverde vrij snel 9 setpunten op. Met een subtiele baltoets haalde De Paepe de eerste set voor Oudegem binnen.



Set twee werd een thriller. Bij 24-20 voor Oudegem moest Gent iets goedmaken met de rug tegen de muur. Dat lukte ook, want Gent kwam terug tot 24-24. Daarna kantelde de kansen op winst in set twee zo vaak dat een mens er duizelig van kon worden. Met 30-32 ging de set toch naar Gent omdat Daniels voor Oudegem de bal tegen de antenne sloeg.

In set drie was dé vraag of Oudegem onder indruk was van die opdoffer. Het antwoord kwam er meteen en was neen. Oudegem won vlot met 25-16.

Set vier was opnieuw erg spannend, maar Oudegem bleef altijd de controle houden. De Paepe maakte het werk af: 25-20.