Zweden knokt zich na verlengingen voorbij Tsjechië en mag blijven dromen van Qatar

Normaal is Zlatan Ibrahimovic "Mister Cool", maar ook de geschorste Zweedse spits wist met zijn zenuwen geen blijf in de Friends Arena.



Zweden en Tsjechië vochten er een duel op het scherpst van de snee uit voor een finaleplaats in de play-offs. Uitgespeelde kansen waren er amper, strijd des te meer.

Na twaalf minuten leek het alsof de bezoekers op voorsprong zouden komen. Jan Kuchta was de meest dreigende man bij de Tsjechen en vond ook de weg naar doel. Alleen zag hij zijn treffer alsnog afgekeurd voor een fout.

Beide ploegen zouden in de reguliere speeltijd niet meer tot scoren komen. Verlengingen moesten beslissen wie er zijn WK-droom levend mocht houden.

In minuut 111 sloeg Zweden genadeloos toe. Invaller Robin Quaison zette een geweldige aanval op met Aleksander Isak, die de schaduwspits van Al-Ettifaq ook perfect zou afronden.

Zweden treft volgende week Polen in een rechtstreeks duel om een ticket voor Qatar.



Dan met Ibrahimovic óp het veld?