VIDEO: Gareth Bale houdt de WK-droom van Wales in leven

Wales had al bij al weinig moeite met Oostenrijk, dat werd uitgeteld door de onvermijdelijke Gareth Bale. Halfweg de 1e helft opende de aanvaller de score met een fantastische vrije trap, de Oostenrijkse doelman Lindner was kansloos.



Bale, die bij Real Madrid al 1,5 maand niet meer aan de bak kwam, sloeg vlak na de rust een tweede keer toe, dit keer met een gekruist schot van in de zestien. Een owngoal van Davies deed de Oostenrijkse hoop weer oplaaien, maar Wales gaf niets meer weg.



Wales weet pas over 3 maanden waar het aan toe is richting WK. Door de oorlog in Oekraïne is het duel tussen Schotland en Oekraïne immers uitgesteld naar juni. De winnaar van die wedstrijd neemt het vervolgs op tegen Wales, met als inzet het laatste Europese WK-ticket.