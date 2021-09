Na Arnor en Eidur scoort nu ook (klein)zoon Gudjohnsen voor IJsland

Andri Gudjohnsen (19) is de zoon van Eidur (ex-Cercle en -Club) en de kleinzoon van Arnor (ex-Lokeren en -Anderlecht). De spits is in Londen geboren toen zijn vader voor Chelsea voetbalde. Zelf timmert hij aan de weg bij de tweede ploeg van Real Madrid.

Eerder deze week debuteerde Gudjohnsen voor de A-ploeg van IJsland tegen Roemenië (0-2). Vanavond bracht bondscoach Arnar Vidarsson hem in de slotfase in tegen Noord-Macedonië bij een 1-2-stand. De tiener had maar enkele minuten nodig om zijn eerste interlanddoelpunt te maken.