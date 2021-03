Sensatie: Duitsland verliest in eigen huis van Noord-Macedonië

Het borrelt al een tijdje bij Duitsland - de 6-0 in Spanje ligt nog vers in het geheugen - maar toch was de Mannschaft met een 6 op 6 aan de WK-voorronde begonnen. Niets wees dan ook op een uitschuiver tegen Noord-Macedonië.

De Noord-Macedoniërs hadden al geschiedenis geschreven door zich voor het eerst in hun (weliswaar prille) geschiedenis voor het EK voetbal te kwalificeren. Deelname aan een WK zou natuurlijk het summum zijn.

De 37-jarige sterspeler Goran Pandev liet Noord-Macedonië met een goed gevoel de kleedkamer intrekken, na een intikkertje. Een bittere pil voor de Duitsers, die 70% balbezit hadden, maar niet verder kwamen dan een schot van Goretzka op de lat.

Na de rust kon Gündogan met een strafschop toch weer gelijkmaken, waarna Duitsland nadrukkelijk op zoek ging naar meer. Chelsea-spits Werner liet 10 minuten voor tijd een wenkende kans liggen, Eljif Elmas deed dat aan de overkant niet.

Voor Duitsland is het de eerste nederlaag in een WK-voorronde in 20 jaar. In 2001 botste het tegen een ook al historische nederlaag op tegen Engeland (1-5).