Serge Gnabry blijft maar scoren voor Duitsland, dat Roemenië verslaat

Duitsland heeft Roemenië opzijgezet dankzij een goal van Serge Gnabry: 0-1. Gnabry is aan een indrukwekkende reeks bezig, sinds het WK 2018 was hij in 17 interlands betrokken bij 18 goals. Duitsland kwam in de slotfase nog goed weg toen Stanciu (ex-Anderlecht) niet kon profiteren van Duits balverlies.