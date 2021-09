Engelse spelers counteren wansmakelijk gedrag Hongaarse fans met geweldige actie

Het zorgde niet voor beterschap. Integendeel. Nadien waren volgens meerdere bronnen apengeluiden te horen vanuit de tribunes. Gericht aan Sterling en Bellingham. Na de 3-0 van Maguire gooide een fan zelfs nog een vuurpijl richting het vierende groepje Engelsen. Een zoveelste dieptepunt van de avond.





Het is overigens lang niet de eerste keer dat de Hongaarse supporters zich misdragen. Ook tijdens het EK was er sprake van discriminatie in de tribunes van het Puskas-stadion. De UEFA sanctioneerde de nationale ploeg vervolgens met 3 matchen zonder publiek, maar die straf gaat pas later in.