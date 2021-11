Nederland bibberend naar WK na hypernerveuze wedstrijd, Bergwijn verlost Oranje

Nederland - Noorwegen was negentig minuten lang een thriller. De lege Kuip in Rotterdam versterkte dat effect alleen maar.

Verstijfd kijken naar de stadionklok

De locatiekeuze van Van Gaal was overigens niet toevallig. Mocht hij langs de zijlijn gestaan hebben met zijn rolstoel zou de bondscoach tijdens de rust te weinig tijd gehad hebben voor zijn peptalk. Je rolt nu eenmaal niet zo makkelijk door de smalle catacomben van De Kuip.



Veel effect had dat niet. Ook in tweede helft regeerde angst. Noorwegen kroop voorzichtig uit zijn egelstelling, maar Oranje was te verstijfd om daarvan te profiteren. Met de blik op de stadionklok telde Nederland angstvallig de minuten af, beseffende dat een puntje volstond.



30, 25, 20, 15, 10…

Al een geluk dat Noorwegen kwaliteit miste om Nederland écht in gevaar te brengen. De 0-0 bleef op het bord gebrand. Tot de thuisploeg toch eens wat ruimte kreeg op de counter. Een bal viel voor de voeten van Steven Bergwijn - met voorsprong de meest relaxte op het hele veld - en die knalde héérlijk in het dak van het doel.



Oranje vierde alsof het de wereldbeker al gewonnen had - plots viel er duizend kilo van de schouders. Depay verdubbelde in de slotminuut op aangeven van Bergwijn nog de score: 2-0.





Het doemscenario was vermeden, Nederland is er over één jaar opnieuw bij in Qatar.