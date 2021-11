Noren ontroostbaar na duur puntenverlies tegen voetbaldwerg

Noorwegen mist Haaland. Zonder hun doelpuntenmachine in de spits, slaagde het er vanavond niet in om te scoren en te winnen tegen Letland.

In de tweede helft voltrok er zich nochtans een heus slotoffensief. Het regende Noorse kansen, maar het was een Belg die de Noren een koude douche moest bezorgen. Onze Belgische scheidsrechter Lawrence Visser moest het enige doelpunt van de wedstrijd affluiten voor buitenspel.

De deceptie bij Thorstvedt en co was groot. Maar de ene zijn dood is de andere zijn brood ...



In Nederland sprongen ze massaal recht na het laatste fluitsignaal. Door het gelijkspel van hun rechtstreekse concurrent lag de weg naar een rechtstreeks ticket voor het WK 2022 open.

Wie had durven denken dat Montenegro het feestje nog zou verknallen?