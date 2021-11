Pijnlijk: Oranje geeft in slotfase 0-2-voorsprong en WK-ticket uit handen

Het is een pijnlijke avond geworden voor Nederland. De buit leek binnen, maar in de 82e en 86e minuut maakte Montenegro, een zwakke ploeg, nog 2-2 gelijk.

Nederland heeft 4 minuten om de situatie die helemaal scheef is gegroeid in de slotfase opnieuw recht te trekken.

tweede helft, minuut 75. Sinds de 0-2 mist u niets als u even naar de andere uitslagen in de WK-kwalificaties aan het kijken was. We moeten het stellen met nog eens een aanval van Nederland over de rechterflank. De voorzet van invaller Bergwijn is makkelijk te plukken door doelman Sarkic. .