Depay schenkt met 2 doelpunten de eerste driepunter aan zijn coach Van Gaal

tweede helft, minuut 77. Doelpunt Nederland: 4-0! Wat een moment voor Cody Gakpo. De speler van PSV scoort in "zijn" Eindhoven zijn allereerste treffer voor Oranje. De grote spits zwiept de bal van net buiten de rechthoek richting de winkelhaak. Doelman Sarkic heeft geen verhaal. De vierklapper is een feit. .

tweede helft, minuut 71. Doelpunt Nederland: 3-0! Het hek lijkt nu volledig van de dam. Kapitein Wijnaldum duikt als een duiveltje uit een doosje op in de rug van de Montenegrijnse defensie. Het nummer acht van Nederland twijfelt niet en kiest een hoekje uit. Met een stevige trap lijkt hij zijn coach Louis van Gaal nu definitief zijn eerste driepunter te schenken. .

tweede helft, minuut 63. Doelpunt Nederland: 2-0! Wie anders dan Memphis Depay? De ster van de Nederlandse aanval schittert opnieuw. In de eerste helft opende hij de score nog vanaf de stip, maar de honger van de leeuw is nog niet gestild. Hij beëindigt een flipperkastmoment met een strakke bal in de korte hoek. .