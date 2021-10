Denemarken is met 8e zege op een rij al zeker van WK-deelname

Denemarken doet het deze kwalificatiecampagne voor het eerst sinds lang zonder talisman Christian Eriksen (die nog altijd herstelt van zijn hartaanval op het EK). Toch kunnen de Denen zonder hem een zeldzaam sterke reeks neerzetten.

Voortbouwend op de ploeg die het op het EK uitstekend deed (onder meer tegen de Belgen) werd tegen Oostenrijk voor de 8e keer op een rij gewonnen. Niet zo lang na de rust bood Delaney Joakim Maehle de enige goal uit de match aan.

Voor de Denen is het de 6e keer dat ze zich kunnen plaatsen voor een WK. In Rusland verloren ze in de 1/8e finales pas na strafschoppen tegen latere finalist Kroatië.