Belgische defensie opgelet: Tsjechië scoort 6 keer tegen Estland

De Tsjechen hebben in de groep van de Rode Duivels niet veel woorden vuilgemaakt aan Estland. Na een goal van de thuisploeg duwde Tsjechië het gaspedaal in en scoorde het 6 keer. West Ham-speler Soucek was de uitblinker met een hattrick. De 6-2 op het einde was niet eens een doekje voor het bloeden.