Frankrijk verpulvert Kazachstan met 8-0 en kwalificeert zich voor het WK

Mbappé had in de WK-kwalificatiecampagne nog niet gescoord. Dat moet gepiekt hebben. De Franse superster was duidelijk gebrand om die statistiek van het bord te vegen.

En zo geschiedde, de spurtbom van PSG kroonde zich meteen tot prins van Parijs. Zijn thuishaven, het Parc des Princes, werd nog voor de rust het decors voor zijn hattrick.



De wingbacks van Frankrijk waren bij de drie doelpunten van Mbappé de hofleveranciers met dienst. Zowel Théo Hernandez als Kingsley Coman waren een hele wedstrijd een serieuze gesel voor de Kazachse verdediging.

"Wat Mbappé kan, kan ik ook", moet Benzema gedacht hebben tijdens de rustpauze. De spits van Real Madrid ging zijn spitsbroertje in de tweede helft met twee doelpunten achterna.

Frankrijk freewheelde de laatste 30 minuten naar de WK-kwlificatie voor Qatar 2022. De doelpunten van Rabiot, Griezmann en de vierde van Mbappé bezegelden de wedstrijd met een monsterscore van 8-0.