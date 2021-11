Spanje profiteert optimaal van Zweeds puntenverlies in WK-voorronde

Sinds Spanje begin september verloor van Zweden, hinkte het achterop in Groep B. Met nog twee speeldagen voor de boeg en twee punten achterstand in de Europese WK-voorronde begon de tijd te dringen voor La Roja.

Maar leider Zweden schoot zichzelf eerder op de avond in de voet, door tegen een pijnlijke nederlaag in Georgië aan te lopen. Bij winst in Griekenland kon Spanje het stokje van de leider overnemen.

De bezoekers begonnen ook goed. Vlak voor het halfuur kreeg Spanje een strafschop, een kans die Sarabia niet liet liggen. De jongens van coach Luis Enrique, die Espanyol-aanvaller De Tomas zijn debuut liet maken, hadden het overwicht, maar het ontbrak hem vaak aan de laatste pass.

Griekenland moest winnen, wou het nog enigszins kans maken op kwalificatie voor het WK. De Grieken begrepen dat en gingen na de pauze nog op zoek naar punten. Tien minuten voor tijd kreeg het via Tzavellas nog een grote kans, maar zijn kopbal miste het doel.

De score bleef op het bord, waardoor Spanje over Zweden naar de leidersplaats wipt in Groep B, Griekenland is uitgeschakeld. Zondag mag La Roja in een finaleduel onderling met de Zweden uitvechten wie zijn tickets naar Qatar mag boeken.