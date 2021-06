Spanje speelt alle twijfels van zich af en vernedert Slovakije met forfaitscore

Slovakije - Spanje in een notendop:

Dubravka van held naar antiheld

Bloedhete temperaturen en een slechte grasmat in Sevilla, maar voor Spanje waren er na twee magere puntendelingen geen excuses meer. Enkel winst leverde zeker een plek in de 1/8e finales op.

Spanje verwent fans met doelpuntenfestival

De Slovaken werden in de tweede helft naar de slachtbank geleid. Als er nog een greintje hoop was, dan werd dat na amper 10 minuten weer de kop ingedrukt. Sarabia werd weinig in de weg gelegd en werkte een lage voorzet van Jordi Alba in één tijd in doel: 0-3.

De buit was binnen voor Spanje, maar de ploeg van Luis Enrique had nog wat goed te maken na de slappe EK-start en drukte door. Ferran Torres stond amper op het veld toen hij op aangeven Sarabia er met een achteloos hakje 0-4 van maakte.

Twintig minuten voor het einde werd een kwalijke traditie op dit EK voortgezet. Pau Torres kopte van dichtbij op Dubravka, maar Kucka werkte de bal alsnog in doel. Weer een owngoal dus en pijnlijke forfaitcijfers voor Slovakije. Hun EK is voorbij, Spanje blijft in de running.