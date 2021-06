Isak als uitblinker, Forsberg de matchwinnaar: Zweden klopt Slovakije dankzij late strafschop

Zweden - Slovakije in een notendop:

Samenvatting van Zweden - Slowakije (1-0)

Eerste helft om snel te vergeten

“Ik hoop dat ze straks wat wodka brengen, want we kunnen wel een opkikker gebruiken.” Stef Wijnants zei het met een kwinkslag, het was niet bepaald genieten voor onze commentator in Sint-Petersburg. Zweden en Slovakije

serveerden een eerste helft die het aanschouwen niet waard was.

De Zweden eisten het balbezit op en na amper 4 minuten kwam Dubravka al even in de problemen op een afgeweken schot van Larsson. Daarmee hadden we meteen ook de enige kans van de eerste helft gehad.

Zweden vond geen gaatjes in de Slovaakse muur en gaandeweg kwamen de Slovaken beter in de wedstrijd. Maar kansen konden zij niet afdwingen. Enkel Hamsik leek even voor gevaar te zorgen op een slimme pass van Koscelnik, maar zijn balcontrole was niet op niveau. Zoals de 1e helft dus.