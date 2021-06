Het sprookje blijft duren: Denemarken verpulvert Wales met 4-0 en trekt naar kwartfinales

Wales - Denemarken in een notendop

Samenvatting van Wales - Denemarken (0-4)

Denemarken vergeet lastig begin snel

Toch kon dat de Denen aanvankelijk niet inspireren. Wales speelde kort op de bal en de man en versierde de eerste kansjes. Niet toevallig Bale tekende voor het beste schot. Zijn fladderende poging zoefde nipt langs de paal. Denemarken had tijd nodig om in het ritme te geraken en pas toen Christensen iets hoger ging spelen, kwam het onder de druk uit.

Waar Wales met zijn typeploeg aantrad, had Deens bondscoach Hjulmand twee verrassingen klaar. Stryger verving Wass op rechts en in de spits koos hij voor Dolberg, die niet zo lang geleden in het shirt van Ajax furore maakte in de Johan Cruiff ArenA. Amsterdam, waar Deense topvoetballers thuis zijn, kleurde trouwens helemaal rood-wit.

Dolberg draait uit het niets de 0-1 heerlijk binnen

Wales opgeblazen door Deens dynamiet

De Welshe hoop op kwalificatie voor de kwartfinale kreeg vlak na de pauze een flinke knauw. De voorzet van Braithwaite rolde nergens heen, maar invaller Williams duwde hem pardoes in de voeten van Dolberg. Die liet zo'n kans in zijn voormalige thuishaven niet liggen. Hard en droog voorbij Ward en het stond 0-2.

Wales was niet bij machte om terug te slaan. Bale en Ramsey vonden geen uitweg uit hun isolatie en zo kon Denemarken rustig een paar wissels doorvoeren. Deense minpuntjes waren wel de blessures voor Delaney en vooral aanvoerder Kjaer. Tussen de lijnen trokken ze zich daar echter weinig van aan.

In het slot trok Denemarken nog eens vol ten aanval. Ward moest een kopbal van Cornelius redden en keek hulpeloos toe hoe Braithwaite de rebound tegen de paal tikte. Wat later hing de 0-3 toch tegen de touwen na een lekkere kap en loeihard schot van Maehle. Het werd zelfs nog 0-4 dankzij Braithwaite, al had die wel een minutenlange tussenkomst van de VAR nodig.

Bij Wales wisten ze met hun frustratie geen blijf. Bale, in wat misschien zijn laatste wedstrijd was, schold de scheids verrot en Wilson pakte nog rood voor een cynische tackle. De Denen schrijven ondertussen verder aan hun sprookje. In de volgende ronde wacht Nederland of Tsjechië.