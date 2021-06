Italië wacht op Rode Duivels na thriller van 120 minuten tegen Oostenrijk

Italië - Oostenrijk kort samengevat

Italianen geraken niet uit eerste versnelling

Door de afwezigheid van Chiellini en de terugkeer van Verratti had Italiaans bondscoach Mancini enkele knopen door te hakken. Hij zette Acerbi in de verdediging en verkoos Verratti boven Locatelli op het middenveld. Tegen het stroef spelende Oostenrijk, dat de Squadra al meer dan zestig jaar niet meer had kunnen verslaan, zou het allemaal toch niet veel uitmaken.

Maar van het frisse Italiaanse voetbal van in de groepsfase kregen we amper iets te zien. Een agressief Oostenrijk joeg verbeten op elke bal en brak elke poging tot aanval af. Gaandeweg konden de Italianen hun veldoverwicht wel vertalen in een kans. Na weer een ren van Spinazzola haalde Barella beheerst uit en moest Bachmann redden met een beenveeg. Wat later strandde een plotse knal van Immobile op de staak.

Oostenrijk kwam met al zijn enthousiasme niet tot veel voldragen aanvallen. Arnautovic holde wel eens achter een diepe bal aan om hoog over te rammen, maar meer was het ook niet. Das Team slaagde er wel in om de Italianen in het laatste kwartier voor de rust helemaal te neutraliseren.