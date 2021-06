Delirium op Wembley! Engeland verslaat eindelijk Duitsland en zit in kwartfinales

Raheem Sterling opende diep in de tweede helft de score voor Engeland. "Dat was een speciaal moment", reageerde de winger van Manchester City weinig verrassend na afloop bij de BBC.

"We wisten dat we een topprestatie moesten neerzetten", vertelde Sterling nog. "Dit voor je land kunnen doen, zal altijd speciaal zijn. Het is zeker en vast een speciaal moment voor mij."

"Dit is ongelooflijk", voegde middenvelder Declan Rice er nog aan toe. "Veel mensen hadden ons al afgeschreven na de groepsfase. Er waren klachten over onze prestaties, misschien terecht. Maar we willen bewijzen dat ze het bij het verkeerde eind hebben."

"Voor een vol huis zat iedereen vol pit om Duitsland uit te schakelen en door te stoten in het toernooi", vervolgde hij. "Alle spelers kregen vragen over de vorige wedstrijden, maar we hebben geschiedenis geschreven."