Zweden zet flinke stap richting kwartfinales met winst tegen Zwitserland

Zweden en Zwitserland hadden allebei één punt gesprokkeld in hun eerste poulematch en konden dus een zege gebruiken, maar daar was in een flauwe 1e helft maar weinig van te merken.

Beide teams voetbalden slordig, al leek Zwitserland wel een penalty te krijgen na een fout op Maritz. Na het bekijken van de beelden kwam de scheidsrechter op haar beslissing terug.

De 2e helft was van een ander allooi, met beter voetbal en meer kansen. Zweden snuffelde aan het Zwitserse doel en na enkele waarschuwingen volgde al snel het openingsdoelpunt: Rolfö was het eindstation na een snelle counter en zette de 1-0 op het bord.

Lang kon Zweden niet van zijn voorsprong genieten. De Zweedse afweer kreeg een voorzet niet goed weg en Bachmann mikte de gelijkmaker in de rechterbovenhoek.

In het laatste halfuur voerden de Zweedse vrouwen de druk nog wat op en dat loonde. Bennison bedankte voor haar invalbeurt door de 2-1 van buiten de rechthoek binnen te ramen. Zwitserland hing in de touwen en ontsnapte aan erger, want 2 doelpunten van Blomqvist werden nog afgekeurd wegens buitenspel.