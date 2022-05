BEKIJK: Boyata houdt Hertha Berlijn in Bundesliga met rake kopbal

Na de nederlaag in Berlijn (0-1) moest Hertha vanavond vol aan de bak in Hamburg. Dedryck Boyata had dat goed begrepen. Al in minuut 4 buffelde de aanvoerder een hoekschop keihard in doel.

Hertha had de touwtjes in handen. Het had wel opnieuw een standaardsituatie nodig om een tweede keer te scoren. De Duitse international Marvin Plattenhardt mikte een vrijschop prachtig in de kruising: 0-2.

Dat volstond voor een verlengd verblijf in de hoogste afdeling van het Duitse voetbal. Hamburg moet voor het vijfde jaar op een rij in de tweede klasse voetballen. Schalke 04 en Werder Bremen promoveren wel.