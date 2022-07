Carl Hoefkens debuteert met Supercup-winst als T1 van Club Brugge

Club Brugge - Gent in een notendop:

Aangename 1e helft

"Het is een vriendenmatch", wist Vanhaezebrouck voor de partij te vertellen. Woorden die Carl Hoefkens niet in de mond wilde nemen. De nieuwe trainer van Club Brugge zag hoe zijn team - met nieuwkomers Meijer en Jutgla in de basis - het best uit de startblokken kwam.



Vormer was al snel dicht bij de openingstreffer, maar Roef kwam met een prima redding op de proppen. Gent zette daar een scherpe voorzet van Cuypers en een schicht van Nurio tegenover.



Hjulsager pikte er dan Tissoudali uit en die deed de netten trillen. Het feestje ging niet door, want de dribbelkont stond buitenspel. Aan de overzijde kende Skov Olsen meer geluk. Via de voet van Ngadeu belandde het leer in doel.



Door de vele fouten, slordigheden en wissels was de tweede helft een mager beestje. Gent deelde wel nog enkele prikken uit, maar Club Brugge hield stand. Zo pakt Club voor de 17e keer de Supercup. Vriendenmatch of niet.