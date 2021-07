Club Brugge klopt Racing Genk en mag 16e Supercup in prijzenkast zetten

John van den Brom (trainer Racing Genk):

"De Supercup speel je om te winnen, maar de 1e helft was moeizaam van onze kant. We speelden wel ook met veel nieuwe namen vanavond", reageerde Van den Brom na afloop van de wedstrijd.

"Aan de andere kant denk ik dat naarmate de 1e helft vorderde we steeds meer

controle over de wedstrijd kregen. We maken ook een geweldige goal via Bongonda. Alleen was het jammer dat we de voorsprong niet konden vasthouden tot aan de rust."

"De jongens waren zeer teleurgesteld, want in plaats van met 0-1 trek je met 1-1 de kleedkamer in. Na de rust probeerden we ook wat zaken te verbeteren, maar dat lukte niet want na 4 minuten stonden we al meteen 3-1 achter. En zo glipte de wedstrijd uit onze handen", ging de Genk-trainer verder.

"Ik heb een paar goede dingen gezien, maar ook wat verbeterpunten. De penaltyovertreding is wel heel licht. We weten dat Lang heel snel gaat liggen. Hij doet dat altijd, maar de scheidsrechter trapt er toch in. Maar nog erger vind ik dat we 2 minuten later nog een doelpunt slikken."

"We werken toe richting de 1e week van augustus, wanneer de kwalificatie voor de Champions League wordt gespeeld. Daar worden dit soort fouten ook meteen afgestraft. Dat moet dus nog veel beter."