Red Flames stellen 2e plaats veilig met makkelijke zege en moeten via play-offs naar WK

Wullaert komt één goal te kort voor record

Ook Vanhaevermaet en Wullaert zetten zichzelf nog voor de rust op het scorebord. Voor Wullaert was dat al haar 16e goal in deze kwalificatiecampagne - daarmee komt ze één doelpunt te kort om het record van de Duitse Celia Sasic te evenaren.

De Belgen domineerden en zochten openingen via de flanken. Met Van Kerkhoven hadden ze dan ook heel wat fysieke présence in de spits lopen om iets met de vele voorzetten aan te vangen. De OHL-spits kopte de 0-2 tegen de touwen.

De 19-0-monsterscore uit de heenwedstrijd konden de Flames niet herhalen, maar in de problemen kwamen ze nooit in Jerevan. Na 10 minuten opende Eurlings de score na goed voorbereidend werk van Dhont.

De laatste WK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames had wel degelijk nog belang, maar was in de praktijk een verplicht nummertje. Het puntenloze Armenië was een hapklare brok voor de Belgische dames die voldoende hadden aan een punt.

Minstens twee barragematchen

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Terwijl Evrard kou stond te lijden in haar onbedreigde doel, bewees Van Kerkhoven waarom ze haar basisplaats verdiende. Een makkelijke rebound en een goede deviatie op een voorzet maakten haar hattrick compleet.



Het Belgische slotwoord was voor Sari Kees. De jonge verdedigster mocht aan de tweede paal haar allereerste interlandgoal binnenkoppen. Van Kerkhoven was nog een paar keer dicht bij een vierde treffer, maar kende pech in de afwerking.



Dankzij deze ruime zege verzekeren de Belgen zich van de tweede plaats in de poule en het bijbehorende barrageticket. Omdat Ierland in een andere groep de maat nam van Slovakije, behoort België wel niet tot de beste drie tweedes.



Ze komen daardoor in de eerste barrageronde terecht en moeten minstens twee wedstrijden spelen om zich te plaatsen voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.