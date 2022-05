Haaland en Witsel zwaaien Dortmund uit met zege tegen Hertha Berlijn

Borussia Dortmund staat deze zomer voor een ware heropbouw. Een karrenvracht van spelers trekt de deur van het Signal Iduna Park na dit seizoen namelijk achter zich dicht.



Zo officialiseerde Noors doelpuntenmachine Erling Haaland deze week zijn monstertransfer naar Manchester City en maakte ook Axel Witsel eerder al bekend dat zijn dagen in Noordrijn-Westfalen geteld zijn.



Het sentimentele afscheid voor de aftrap leek wat in de benen te kruipen van de thuisploeg en oude bekende Ishak Belfodil (ex-Standard) zorgde al redelijk snel voor de openingstreffer vanaf de stip.



Een mak Dortmund had geen gepast antwoord klaar tot ook de thuisploeg een strafschop kreeg. Haaland knalde de gelijkmaker - met een gelukje - binnen en fleurde zijn afscheid op met zijn 22e doelpunt van het seizoen.



Een laatste driepunter leek er echter niet meer in te zitten voor Dortmund tot de 17-jarige invaller Moukoko het feest dan toch nog liet losbarsten met een knappe overhoekse treffer.



Dat Haaland richting de blauwe kant van Manchester trekt, is dus geen geheim meer. Waar de toekomst van Rode Duivel Axel Witsel ligt, valt nog af te wachten.