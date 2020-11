Verguisd in Brugge, held in Galatasaray: Mbaye Diagne scoort hattrick

"Een hattrick nodig, bel me dan." Ook op Instagram is Mbaye Diagne zeker niet bescheiden. Maar de aanvaller had wel reden om op te scheppen: tegen middenmoter Rizespor had hij drie doelpunten voor zijn rekening genomen.

Met een penalty - tegen PSG was het ooit anders - en twee spitsendoelpunten hielp hij Galatasaray aan de gedeelde leidersplaats met Alanyaspor. Diagne zit dit seizoen al aan 6 doelpunten.